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Роспотребнадзор: оснований для введения масочного режима в целом по России нет

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rospotrebnadzor-osnovanij-dlya-vvedeniya-masochnogo-rezhima-v-tselom-po-rossii-net
Роспотребнадзор: оснований для введения масочного режима в целом по России нет
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 27 сентября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она заявила, что оснований для введения в стране каких-либо ограничений из-за коронавируса нет. Свою позицию в этом вопросе Попова объяснила текущей эпидситуацией. По ее словам, общий уровень заболеваемости и то, как сейчас протекает болезнь, не требует введения тотального масочного режима в России.

При этом в зависимости от эпидситуации в отдельных профессиональных группах могут быть введены локальные ограничения, в первую очередь это касается работников медицинских и социальных учреждений, сообщает РИА «Новости».

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