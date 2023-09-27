Роспотребнадзор: оснований для введения масочного режима в целом по России нет

Об этом 27 сентября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она заявила, что оснований для введения в стране каких-либо ограничений из-за коронавируса нет. Свою позицию в этом вопросе Попова объяснила текущей эпидситуацией. По ее словам, общий уровень заболеваемости и то, как сейчас протекает болезнь, не требует введения тотального масочного режима в России.

При этом в зависимости от эпидситуации в отдельных профессиональных группах могут быть введены локальные ограничения, в первую очередь это касается работников медицинских и социальных учреждений, сообщает РИА «Новости».

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