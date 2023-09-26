Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась более чем на 22%

С 18 по 24 сентября в 74 регионах страны зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом на 22,3%.

За этот период с подтвержденным COVID-19 госпитализировали 2 тыс. 328 новых пациентов, что на 18% больше, чем на предыдущей неделе. Рост этого показатели отметили в 47 регионах, причем в 16 из них он был выше среднего значения по стране.

За неделю заболеваемость коронавирусом выросла в 74 регионах, в 14 из них она превысила средние показатели. Согласно статистике, сейчас на каждые 100 тыс. жителей приходится 10 заразившихся, что на 22,3% выше, чем на прошлой неделе.

Вылечились от коронавируса 10 тыс. 327 человек, что почти в полтора раза больше, чем на прошлой неделе. При этом 24 человека не смогли побороть инфекцию и скончались, сообщает телеканал «360».

В Краснодарском крае за период с 18 по 24 сентября выявили свыше 360 случаев заражения COVID-19, значительная часть из которых — более 200 — зарегистрирована в столице региона. Среди заболевших — свыше 230 женщин и около 130 мужчин. Самому младшему пациенту — всего один месяц, а самому старшему — 89 лет.

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