Роспотребнадзор опроверг слух о закрытии курортов на Черноморском побережье

Ложная информация, что исследования морской воды и почвы в прибрежных зонах Черноморского побережья показывают превышение концентрации токсичных веществ в 5-10 раз, начала распространяться в Telegram-каналах и соцсетях.

В поддельном письме, которое якобы подписала руководитель надзорного ведомства Анна Попова, указано, что с 14 апреля 2025 года из-за превышения норм в пробах Роспотребнадзор устанавливается запрет на курортный сезон 2025 года и работу санаторно-курортных объектов в Анапе, Новороссийске, Геленджике и Темрюкском районе, а также в Крыму.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что по результатам исследований в курортных зонах Сочи, Туапсе, Геленджика, Лазаревского и Новороссийска, а также в Крыму и Севастополе нарушений качества воздуха, морской воды и пляжного песка не выявлено. Эти территории находятся вне зоны риска. Также исследования не выявили несоответствия по качеству питьевой воды, рыбы и морепродуктов.

Ведомство продолжает обледование 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе на соответствие санитарным правилам и гигиеническим нормативам, сообщает Роспотребнадзор в Telegram.

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