В Минтрансе РФ опровергли слухи о введении платного проезда у Крымского моста

В Министерстве транспорта России опровергли распространяемую в украинских СМИ недостоверную информацию о введении платы за проезд по участку трассы А-289 в районе Крымского моста.

Как сообщили «Российской газете» в крымском правительстве, ссылаясь на официальные данные федерального ведомства, в ближайшее время изменений в порядке движения по этой автодороге не планируется. Все сообщения о введенных в действия тарифах на проезд по дороге в Крым являются ложью.

Ранее в украинских медиа появился фальшивый документ, стилизованный под официальное распоряжение, с якобы утверждёнными тарифами за проезд по указанному участку. В комментариях к нему сообщалось, что в начале следующей недели проезд к мосту будет платным и тем, кто часто пересекает морскую границу между регионами нужно закупать транспондеры для экономии денег.

Власти Крыма предупредили, что за публикацию подобных фейков предусмотрена административная ответственность по статье 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»), которая предусматривает штрафы от 30 до 300 тыс. рублей. В особых случаях возможно и уголовное преследование с максимальным наказанием вплоть до 15 лет лишения свободы.

Это не первый случай, когда украинские интернет-ресурсы распространяют ложные новости о ситуации в Крыму. Поддельные документы, якобы подписанные руководством республики или региональными властями, регулярно становятся инструментом информационных провокаций.

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