Роспотребнадзор опроверг фейк о заражении воды холерой со стороны Украины

По данным ведомства, жителю Свердловской области поступило смс-сообщение о том, что на Россию со стороны Украины надвигается биологическая диверсия.

В поддельном смс-предупреждении, которое якобы исходит от главного эпидемиолога России, говорилось о том, что Украина планирует осуществить заражение источников воды холерной палочкой. В Роспотребнадзоре опровергли эту информацию и назвали ее фейковой.

«Данные сведения являются полностью недостоверными! На территории РФ эпидемиологическая ситуация по холере стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. В рамках действующей нормативной правовой базы в стране на системной основе проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

В ведомстве призвали граждан пользоваться только официальным источникам информации для получения достоверных данных.

Читайте также: Роспотребнадзор опроверг слух о закрытии курортов на Черноморском побережье. В поддельном письме, которое якобы подписала руководитель надзорного ведомства Анна Попова, указано, что с 14 апреля из-за превышения норм в пробах Роспотребнадзор устанавливается запрет на курортный сезон 2025 года и работу санаторно-курортных объектов в Анапе, Новороссийске, Геленджике и Темрюкском районе, а также в Крыму.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что по результатам исследований в курортных зонах Сочи, Туапсе, Геленджика, Лазаревского и Новороссийска, а также в Крыму и Севастополе нарушений качества воздуха, морской воды и пляжного песка не выявлено.