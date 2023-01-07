Роспотребнадзор: новый вариант омикрон-штамма «кракен» в России не обнаружен

По состоянию на 6 января в РФ не было выявлено нового субварианта омикрон-штамма COVID-19 «кракен» или XBB.1.5.

«По заявлению ВОЗ, в настоящее время признаков того, что новый подвариант коронавируса имеет особую тяжесть заболевания, нет, однако он более заразный», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram.

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