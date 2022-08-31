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Роспотребнадзор: новых запретов на использование смартфонов в школах не вводилось

Общество
31.08.2022 21:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/rospotrebnadzor-novyh-zapretov-na-ispolzovanie-smartfonov-v-shkolah-ne-vvodilos
Роспотребнадзор: новых запретов на использование смартфонов в школах не вводилось
Фото pexels.com

Министр образования РФ Сергей Кравцов 31 августа во время общероссийского родительского собрания напомнил о запрете использования мобильных телефонах на уроках.

Многое россияне подумали, что речь идет о новых запретах для школьников. Однако в Роспотребнадзоре опровергли эту информацию.

«В ответ на многочисленные запросы, поступившие в Роспотребнадзор, подготовили небольшое разъяснение. СанПиН с требованием по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует с 2021 года. О введении каких-либо новых ограничений с 1 сентября 2022 года речи не идет», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что действующее ограничение на использование смартфонов на уроках ввели из-за того, что маленькие экраны гаджетов увеличивают нагрузку на глаза, а в некоторых случаях могут вызвать нарушения осанки.

Запрет не распространяется на школьников, нуждающихся в постоянном контроле сердечного ритма или уровня сахара в крови.

Читайте также: помощник президента предложил запретить детям пользоваться смартфонами в школах.

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