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Роспотребнадзор намерен запретить отключать горячую воду более чем на 14 дней

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rospotrebnadzor-nameren-zapretit-otklyuchat-goryachuyu-vodu-bolee-chem-na-14-dnej
Роспотребнадзор намерен запретить отключать горячую воду более чем на 14 дней
Фото pexels.com

Об этом говорится в проекте «Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений», который подготовили в ведомстве.

В муниципалитетах летом проводят профилактические работы на теплосетях, чтобы подготовить инфраструктуру к зиме. На время профилактики жителям выключают горячую воду. При этом органы местного самоуправления сами устанавливают продолжительность ремонта, у них есть лишь рекомендация — делать это в течение 2 недель. Однако, эти временные рамки не всегда удается выдержать.

В Роспотребнадзоре приняли решение ограничить максимальный срок отключения горячей воды 14 днями. В ведомстве уточнили, что были учтены многочисленные обращения граждан и организаций.

Также сообщается, что за нарушение законодательства в данной сфере предполагается ответственность в виде отстранения от работ на 90 суток, пишут «Известия».

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