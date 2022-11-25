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Роспотребнадзор дал советы покупателям, планирующим делать покупки в «черную пятницу»

Общество
25.11.2022 08:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/rospotrebnadzor-dal-sovety-pokupatelyam-planiruyushhim-delat-pokupki-v-chernuyu-pyatnitsu
Роспотребнадзор дал советы покупателям, планирующим делать покупки в «черную пятницу»
Фото unsplash.com

В ведомстве напомнили, что в первую очередь надо проверять цену на товар со скидкой у других продавцов.

Рекомендации покупателям опубликованы на сайте Роспотребнадзора. В ведомстве советуют покупателям проверять цену со скидкой. Если товар неожиданно «подорожал» перед акцией, а со скидкой стоит столько же, сколько стоил и до акции, то привлечь к ответственности продавца, многие из которых находятся за границей, будет невозможно.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что от любой покупки можно отказаться, за исключением лекарств. Кроме того, товар может получить не только лично покупатель, но и родственник или знакомый, который предъявит данные о заказе.

При покупках в интернете следует учитывать, что слишком низкая цена может свидетельствовать о том, что товар является подделкой. Внимание надо обратить и на стоимость доставки, так как большая скидка может быть достигнута за счет дорогой доставки.

Роспотребнадзор рекомендует убедиться в том, что продавец не прячет информацию о себе — на сайте должно быть указано наименование продавца, его адрес, режим работы, ОГРН для юрлиц, ФИО и ОГРНИП для ИП.

«Опасайтесь фишинговых сайтов и ресурсов, основной целью которых является не продажа товаров со скидками, а сбор персональных данных, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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