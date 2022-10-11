Роспотребнадзор: число заболевших COVID-19 в РФ снижается третью неделю подряд

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Показатель заболеваемости COVID-19 за неделю — 99,36 на 100 тыс. населения. Это что на 39,3% ниже показателя, чем на предыдущей неделе.

Такие результаты представил Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что число инфицированных снижается третью неделю подряд.

«Тенденция снижения заболеваемости регистрируется на территории Российской Федерации уже третью неделю подряд», — заявили в Роспотребнадзоре.

Превышение средних показателей заболеваемости выявили в 34 регионах, сообщает РИА «Новости».

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