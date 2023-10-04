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Рособрнадзор начнет сбор сведений о школьниках и студентах для воинского учета

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosobrnadzor-nachnet-sbor-svedenij-o-shkolnikah-i-studentah-dlya-voinskogo-ucheta
Рособрнадзор начнет сбор сведений о школьниках и студентах для воинского учета
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Данные, необходимые для воинского учета, будут собираться о школьниках, студентах колледжей и вузов, аспирантах, ординаторах и других обучающихся.

Соответствующее постановление правительства опубликовали на официальном портале правовой информации. Рособрнадзор начнет собирать данные об учащихся-очниках, которые обучаются в образовательных и научных организациях. Эти сведения будут передавать в электронном формате в государственный ресурс, где содержится актуальная информация о гражданах, необходимая для постановки на воинский учет.

В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин инициировал создание государственного информационного ресурса с актуальными документами воинского учета к апрелю 2024 года, сообщает телеканал «360».

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