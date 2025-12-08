«Роскосмос» показал вид с орбиты на самый большой дрейфующий айсберг в мире

Фото айсберга D15а сделал космический аппарат «Метеор-М». Сейчас айсберг дрейфует в Южном океане у берегов Восточной Антарктиды.

«Спутники Роскосмоса зафиксировали его в море Содружества», — сообщили о местоположении айсберга в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

D15а откололся от шельфового ледника в январе 2016 года. По данным Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), айсберг D15а стал крупнейшим плавающим айсбергом после того, как айсберг А23а потерял 67% от своей первоначальной площади.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Роскосмос показал снимок раскола айсберга А23а, который дрейфует вблизи острова Южная Георгия в Атлантическом океане. На снимке спутника «Кондор-ФКА» видно, что от него по краям откололись относительно небольшие по сравнению с его размерами куски льда.

