Роскосмос показал снимок раскола крупнейшего в мире айсберга

Айсберг А23а дрейфует вблизи острова Южная Георгия в Атлантическом океане.

Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в Западной Антарктиде в 1986 году. Больше 30 лет айсберг стоял на мели в море Уэделла, а после начал дрейф вдоль берегов Антарктиды в южной части Атлантического океана.

А23а является самым большим айсбергом в мире. Госкорпорация «Роскосмос» показала свежее фото айсберга. На снимке спутника «Кондор-ФКА» видно, что от него по краям откололись относительно небольшие по сравнению с его размерами куски льда.

«Крупнейший в мире айсберг А23а раскололся на части. Как он выглядит сейчас, можно увидеть на фото», — подписали снимок в Telegram-канале «Роскосмоса».

