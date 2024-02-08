«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок Олимпийского парка Сочи

Вид на Имеретинскую низменность из космоса представили в честь 10-летнего юбилея открытия зимних Олимпийских игр в Сочи.

«Ровно 10 лет назад здесь, на стадионе «Фишт», состоялась Церемония открытия XXII Олимпийских игр. Зрители увидели представление «Сны о России», — говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».

На опубликованном снимке отчетливо виден Олимпийский парк в Сириусе и расположенные рядом с ним олимпийские объекты.

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