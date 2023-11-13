Космонавт показал, как выглядят Краснодарский край и Крым из космоса

Олег Кононенко опубликовал в соцсетях видеозапись с борта Международной космической станции, на которой хорошо видно Черноморское побережье и прилегающие города.

«Вот он — красавчик Краснодарский край», — сказал он на видео.

Космонавт показал, как из космоса выглядят Геленджик, Новороссийск, Лермонтово, Джубга, Криница, Туапсе, Сочи и Крымский мост.

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