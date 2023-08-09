Роскошь передвижения: десятилетнего максимума достигла цена на поездку в такси в России

По данным Росстата, стоимость перевозки составила 32,5 рублей на 1 км.

Цены непрерывно дорожают с апреля 2021 года. С начала года за последние десять лет зафиксировали самый большой рост стоимости — 4,03%. Предыдущий максимум отметили в первой половине предыдущего года — 2,7%.

Среди факторов роста стоимости на перевозку в такси назвали подорожание транспорта. На фоне санкций ряд иностранный автопроизводителей отказались от сотрудничества с Россией, а у отечественных заводов возникли проблемы с комплектующими. Так, большая часть машин в такси купили еще до пандемии, а срок их эксплуатации подходит к концу или они уже выбыл. Сейчас наиболее бюджетные автомобили, которые 3 года назад стоили менее 1 млн рублей, подорожали минимум на 1 млн. Также повысились цены на запчасти и расходные материалы. Кроме того, одной из причин послужило увеличение затрат на обслуживание автомобилей и рост расходов перевозчиков.

По прогнозам экспертов, с сентября подорожание услуг такси составит до 30%. По их мнению, это обусловлено новым законом, обязывающим водителей такси иметь ОСАГО по тарифу для перевозчиков. При этом стоимость страхового полиса обойдется в 10–12 раз дороже стандартного автострахования при идентичной сумме покрытия, сообщает РБК.

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