Роскомнадзор внес пять книжных сайтов в реестр запрещенной информации

Сайты внесли в реестр из-за размещения литературы, нарушающей законодательство РФ.

В список запрещенных попали babook.org, freedomletters.org, ruslania.com, bookamaro.com, goodreads.com.

На указанных платформах размещены литературные произведения, которые содержат фейки о спецоперации, пропаганду ЛГБТ*, дискредитацию органов госвласти и Вооруженных сил РФ, а также информацию, которая направлена на дестабилизацию политической обстановки в России.

«Авторы многих этих книг и публикаций — иноагенты, при этом их произведения не промаркированы: сервисы не поставили требуемое законом предупреждение о статусе автора. Часть основателей указанных книжных сервисов — россияне, покинувшие РФ, частью ресурсов владеют иностранные компании», — сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Если владельцы не примут меры для устранения нарушений, доступ к сайтам ограничат на территории РФ.

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