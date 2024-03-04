Роскомнадзор проводит проверку в связи со сбоем в работе Telegram

Сбой в работе мессенджера произошел вечером 4 марта. В связи с этим специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования проводят проверку.

«ЦМУ ССОП отмечает увеличение числа сообщений пользователей о проблемах в работе мессенджера Telegram, которые фиксируются в сервисе «Мониторинг сбоев». Пользователи жалуются на невозможность загрузки сообщений и проблемы с открытием медиафайлов. Специалисты проводят проверку совместно с операторами связи», — цитирует сообщения Центра мониторинга RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сбои произошли в работе Telegram вечером 4 марта. В мессенджере не грузились голосовые и видеосообщения, а также фотографии и видео.