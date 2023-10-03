Роскомнадзор планирует заблокировать все VPN-сервисы в марте 2024 года

Новый приказ Роскомнадзор планирует выпустить в ближайшее время. Согласно ему, во всех магазинах приложений VPN-сервисы будут блокироваться, если они предоставят доступ к запрещенным ресурсам.

По словам зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатора Артема Шейкина, приказ вступит в силу с 1 марта 2024 года. Блокироваться такие приложения будут как в Play Market, так и AppStore.

Он добавил, что приказ коснется тех сервисов, которые дают доступ к запрещенным в России соцсетям.

«Отмечу, что особо важно ограничить доступ граждан к продуктам компании Meta*, которая признана экстремистской организацией», — цитирует Шейкина РИА «Новости».

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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