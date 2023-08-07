Роскомнадзор может заблокировать около 7 млн серых сим-карт в России

Блокировке подлежат сим-карты абонентов с устаревшими и неактуальными персональными данными.

Операторы сотовой связи должны в течение трех дней сообщить уведомить пользователям о том, что сим-карту могут заблокировать. Абонент в свою очередь обязан в срок на 15 дней актуализировать информацию о себе на портале «Госуслуг», или в салоне оператора, также это возможно через приложение оператора.

По данным гендиректора агентства Telecom Daily Дениса Кускова, операторы сотовой связи уже в августе начали уведомлять об этом абонентов. Большинство пользователей с серыми сим-картами купили их без заключения договоров, например у торговцев около метро, также их иногда вручают на работе. Также он отметил, что не следует ожидать масштабных отключений связи для абонентов, пишут «Ведомости».

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