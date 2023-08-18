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Роскомнадзор готов рассмотреть запрет на публикацию материалов с мест атак дронов и обстрелов в РФ

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/roskomandzor-gotov-rassmotret-zapret-na-publikatsiyu-materialov-s-mest-atak-dronov-i-obstrelov-v-rf
Роскомнадзор готов рассмотреть запрет на публикацию материалов с мест атак дронов и обстрелов в РФ
Фото Christina Morillo, pexels.com

Ранее представители Совета Федерации РФ предложили внести изменения в законы о СМИ и информации, запрещающие распространять фото и видео с военными сведениями.

«В случае поступления законопроекта рассмотрим в соответствии со сферой ведения. Принятие законопроектов в сфере информации должно основываться на проработанных механизмах», — сообщили представители Роскомнадзора.

Авторы инициативы предлагают запретить публиковать информацию с мест атак беспилотников, обстрелов, признав ее опасной для государства и общества, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», власти Крыма призвали ужесточить наказание за публикацию секретной информации о военных объектах. По их мнению, публикации в соцсетях и мессенджерах о работе стратегических и военных объектов, сил ПВО и результатах террористических атак не только подрывают безопасность страны и вредят Вооруженным силам РФ, но и помогают противнику.

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