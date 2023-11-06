Роскачество: температура в доме в отопительный сезон должна быть не ниже +18 °C

Коммунальные услуги в отопительный сезон должны предоставляться потребителям бесперебойно или с перерывами.

Заместитель директора Департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков рассказал, что делать, если требования норм отопления не соблюдаются.

По его словам, температура воздуха в квартире в отопительный сезон должна быть не ниже +18 °С, в угловых комнатах — не ниже +20 °С. Перебои в отоплении могут быть, но не более 24 часов суммарно в течение месяца.

Если в жилых помещениях от +12 °С до нормативной температуры, отключать могут на срок не более 16 часов единовременно, от +10 до +12 ° С — не более 8 часов, от +8 до +10 °С — не более 4 часов. За это время проблемы должны устранить.

В ситуациях, когда отопление не дали в положенное время, нужно обратиться в управляющую компанию, аварийную службу или к самому поставщику.

«Специалист проведет осмотр системы отопления и определит, в чем проблема. Также он составит акт в двух экземплярах, один из которых останется у владельца квартиры. Этот акт потребуется для обращения за перерасчетом платы за отопление или защиты своих интересов в суде, если до него дойдет», — уточнил специалист.

Чтобы составить акт, нужно предупредить УК или поставщика, созвать комиссию для подтверждения показаний и не влиять на температуру искусственно, продолжил Поздняков.

«Измерение температуры воздуха в жилых помещениях проводят в наибольшей по площади комнате, в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и обогревающего элемента на 0,5 м и в центре помещения на высоте 1 м. При этом измерительные приборы должны соответствовать требованиям стандартов», — пояснил он.

Если специалист на вызов не приехал, нужно снова обратиться к диспетчеру — там жалобу должны зафиксировать.

«Когда после осмотра специалиста проблема зафиксирована, но не решена, составьте претензию в адрес руководства управляющей компании или поставщика. В случае, когда отопления нет у всего дома, — коллективную. Также можно пожаловаться в Роспотребнадзор или территориальный отдел жилищной инспекции. Финальный шаг — обращение в суд», — заявил Поздняков.

Приложить к иску нужно все доступные документы — результаты замеров, акты, квитанции, показания свидетелей, разосланные жалобы и претензии и записи о телефонных обращениях, пишет RT.

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