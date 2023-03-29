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Роскачество нашло в роллах «Филадельфия» кишечную палочку и стафилококк

Ссылка https://kuban24.tv/item/roskachestvo-nashlo-v-rollah-filadelfiya-kishechnuyu-palochku-i-stafilokokk
Роскачество нашло в роллах «Филадельфия» кишечную палочку и стафилококк
Фото pitportal.ru

Специалисты Роскачества проверили качество роллов «Филадельфия», которые производят в сетевых ресторанах японской кухни, специализированных магазинах, службах доставки и торговых сетях.

Так, в 40% роллов, попавших в закупку, специалисты нашли кишечную палочку. Ее обнаружили в продуктах из магазинов «ВкусВилл», Spar, «Суши-Маркет», «Суши Wok», Pizza Sushi Wok и службы доставки Yami Yami. В докладе отмечается, что при производстве были нарушены санитарно-гигиенические нормы.

В негативную сторону отличились и «Азбука Вкуса», Globus, «СУШИСЕТ», рестораны японской кухни «Нияма», «Планета суши», «Тануки», «Якитория», заведения Shore House (Novikov Group), BLUEFIN и опять-таки «ВкусВилл», Spar, «Суши-Маркет», «Суши Wok», Pizza Sushi Wok, Yami Yami. В их «Филадельфии» количество микроорганизмов превышало допустимую норму. Такая ситуация могла возникнуть из-за неправильного хранения готовой продукции.

ролл

Фото pixabay.com

Кроме того, в изделиях одного из сетевых японских ресторанов и магазине формата на вынос нашли бактерии листерии, а в роллах двух магазинов японской кухни в Москве обнаружили бактерии золотистого стафилококка.

На что обращать внимание при покупке красной рыбы?

Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать слабосоленую красную рыбу, чтобы дома приготовить любимые роллы, суши и ничем не заразиться.

Самое главное — цвет рыбы. Он должен быть ровный, не бледный. Коричневые и желтые пята — окислившийся жир. Но важно знать, что каждый вид рыбы имеет свой естественный цвет. К примеру, горбуша, нерка и чавыча обладают более ярким естественным цветом.

суши лосось

Фото pixabay.com

Цвет слабосоленых семги и форели из-за специального корма более насыщенный — от светло-оранжевых до ярко-оранжевых оттенков. Поэтому если продается семга ярко красного или розового цвета, в состав этого продукта могут быть добавлены красители.

Стоит обратить внимание и на поверхность рыбы. У качественного продукта она чистая, без повреждений, а мышечная ткань — умеренно плотная. Расслоение и дряблость — свидетельство низкого качества.

Читайте состав. Идеально, если там будет указана лишь рыба и соль. Порой попадаются консерванты — сорбиновая и бензойная кислоты. По техническому регламенту они допускаются в крайне небольшом количестве.

При этом не страшно покупать замороженную рыбу. Главное, чтобы процесс ее заморозки произвели единожды и согласно всем нормам. О продукте, упакованном с нарушениями технологии заморозки, подскажет дряблая, расслоившая консистенция рыбы, ее блеклый цвет.

Читайте также: как не поселить в организме паразитов.

Автор:

Александр Свириденко

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