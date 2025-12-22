Роскачество нашло стафилококк и кишечную палочку в холодце от торговых сетей

Ведомство выявило золотистый стафилококк в продукции бренда «Ремит». Бактерии кишечной палочки нашли в холодце торговых марок «Диво», «Раменский деликатес» и «Ашан». В последнем также обнаружили сульфитредуцирующие клостридии.

Всего превышение общего числа микроорганизмов зафиксировали в готовом холодце девяти брендов: «Раменский деликатес», «Холодушка», «Ремит», «Окраина», «Ашан», «Торговая площадь», «Вкусвилл», «Диво» и Super. По данным Роскачества, нарушения указывают на серьезные сбои в санитарно-гигиеническом контроле на производстве или в логистике.

Также экспертиза показала, что холодец торговой марки «М» содержал субпродукты, не указанные в составе. Незаявленные консерванты — бензойную кислоту — нашли в брендах Super и «Диво». В продукции «Холодушка» неверно указали содержание белка, а в товаре «Мясной выбор» — углеводов.

Производители сообщили, что уже провели внутренние расследования и приняли корректирующие меры. Компания «МПЗ Ремит» организовала внеплановое обучение сотрудников правилам гигиены и санитарии, направила заявку на повторные испытания продукции.

«МПЗ Богородский» и «Торговая площадь» инициировали служебные расследования для выявления причин несоответствий. Производитель марки «М» — компания «Степанов» — предположила, что нарушения возникли из-за перекрестного загрязнения производственной линии.

Торговые сети «Лента» и «Ашан» провели работу с поставщиком — компанией «Диво». Производитель выполнил анализ технологических потоков на предмет перекрестного загрязнения специй и дозирования бульонов.

«Вкусвилл» отправила свежую партию продукции на проверку и запросила у производителя подтверждение проведения корректирующих мероприятий. Поставщик усилил контроль за температурными режимами розлива, сообщает ТАСС.

Читайте также: эксперт Березнюк рассказал, в каких продуктах чаще встречается кишечная палочка. Попасть в продукты бактерии могут где угодно — как на производственной площадке, так и в магазине или ресторане.

Подпишись, здесь всегда интересно.