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Роскачество: красные отечественные вина жителям России нравятся больше всего

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/roskachestvo-krasnye-otechestvennye-vina-zhitelyam-rossii-nravyatsya-bolshe-vsego
Роскачество: красные отечественные вина жителям России нравятся больше всего
Фото Vinotecarium, pixabay.com

Тем не менее по площади виноградников в некоторых регионах преобладают белые сорта. Об этом сообщили в Роскачестве.

В продажах российского вина доля красных сортов составляет не менее 60%.

«При этом в ряде регионов по площади виноградников лидируют сорта белые. Исключение составляет крупнейший винодельческий регион страны — Кубань, где идет целенаправленное формирование крупных массивов виноградников востребованных красных сортов», — отметили в Роскачестве.

У потребителей есть классические варианты, например, каберне совиньон, отметила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. По ее словам, каберне совиньон долгое время занимает лидирующие позиции в рейтинге продаж красных вин. Также она отметила и другие тренды на рынке.

«Так, в категории белых вин популярность набирает «рислинг», востребованы вина из «совиньон блана» и ароматических сортов винограда. Нельзя не отметить и растущее внимание к редким автохтонным сортам винограда, которые являются достоянием российского виноделия», — рассказала Буняева.

«Рислинг» занимает значительные площади на виноградниках, в частности в Севастополе. Там он возглавляет топ сортов с долей выше 13,6%.

Один из популярных белых сортов винограда —»совиньон блан». Эксперты Роскачества отметили значительное увеличение его доли в виноградниках многих регионов — от Самары до южного Дагестана. На первом месте по площади посадок «совиньон блана» стал Краснодарский край — 3,83%, за ним следует Крым.

Также эксперты констатируют рост доли международных сортов винограда, наиболее востребованных покупателем. Помимо этого, сохраняет стабильность и тренд на автохтоны, сообщает РИА «Новости».

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