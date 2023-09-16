Праздник сбора винограда пройдет 21 сентября под Новороссийском
Общество
16.09.2023 14:33
Интерактивное мероприятие «Строптивый виноград» проведут на базе агротуристического комплекса в хуторе Семигорском.
Гости смогут самостоятельно собрать ящики винограда, а на винодельню вернутся на деревенском тракторе. Там они будут топтать полную ягод корзину, чтобы добыть виноградный сок. Работать участники будут с черным сортом винограда Рубин Голодриги — он дает яркий красный сок.
Праздник «Строптивый виноград» проходит в Новороссийске с 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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