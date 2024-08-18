Росгвардия запустила аэростат перед матчем «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород»

Вечером 18 августа сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок в период проведения домашнего матча «быков» на стадионе «Краснодар».

По сложившейся уже традиции за несколько часов перед игрой, которая начнется в 20:00, в небо подняли аэростат «ОКО».

«Краснодарцы и гости города, смотрите в небо — там белый летающий объект. Не тревожьтесь! Это наш помощник — аэростат», — сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Кроме того, росгвардейцы и полицейские дежурят в районе стадиона «Краснодар».

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