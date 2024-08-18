Росгвардия запустила аэростат перед матчем «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород»
Спорт
18.08.2024 17:31
Вечером 18 августа сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок в период проведения домашнего матча «быков» на стадионе «Краснодар».
По сложившейся уже традиции за несколько часов перед игрой, которая начнется в 20:00, в небо подняли аэростат «ОКО».
«Краснодарцы и гости города, смотрите в небо — там белый летающий объект. Не тревожьтесь! Это наш помощник — аэростат», — сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Кроме того, росгвардейцы и полицейские дежурят в районе стадиона «Краснодар».
Читайте также: ФК «Краснодар» обыграл «Ахмат» благодаря автоголу в концовке матча.