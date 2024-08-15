ФК «Краснодар» обыграл «Ахмат» благодаря автоголу в концовке матча

Матч 2 тура группового этапа Кубка России прошел вечером 15 августа в Краснодаре.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Краснодара». Победу «быкам» принес автогол защитника «Ахмата» Александра Жирова после подачи углового удара. Активное участие в забитом голе принял легендарный полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский.

После этой победы «Краснодар» занимает первое место в группе С Кубка России. Следующий матч «быки» проведут 18 августа на домашнем стадионе против «Пари НН».

Читайте также: ФК «Краснодар» обыграл ЦСКА благодаря голу в добавленное время матча. Встреча 4 тура Российской премьер-лиги прошла вечером 10 августа на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.