Росгвардия и газета «Краснодарские известия» провели акцию для бойцов в зоне СВО «Здравствуй, солдат!»

Редакция газеты и региональное управление ведомства организовали сбор писем с поздравлениями в преддверии 9 Мая.

Идея провести акцию родилась после интервью, которое дал газете спецназовец, росгвардеец и участник СВО. Тогда он вспоминал, как получил письмо с добрыми словами от ребенка из детского лагеря.

«Знаете, это какая-то особая магия. Я потом свой треугольник носил в нагрудном кармане. Когда настроение было не очень, доставал, читал, отпускало. И такая реакция была не только у меня», — поделился военнослужащий.

За несколько дней с начала акции в редакцию газеты поступило 312 писем, рисунков и открыток с поздравлениями, словами поддержки, пожеланиями и благодарностями. В акции приняли участие жители Краснодара разных возрастов. Например, самому младшему исполнилось три года, а старшему — 83. Письма отправляли из детских садов, школ, университетов, городских округов и центров культурного развития.

Желающие поддержать участников спецоперации и поздравить их с Днем Победы могут воспользоваться формой отправки на сайте акции.

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