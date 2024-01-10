Росгвардия Геленджика открыла набор кандидатов на службу
Общество
10.01.2024 14:59
Вневедомственная охрана управления Росгвардии по Геленджику приглашает на службу. Претендентам обещают многочисленные льготы и гарантии.
Ведомство приглашает граждан от 18 до 35 лет, обладающих хорошей физической подготовкой, а также личными и деловыми качествами, необходимыми для выполнения служебных обязанностей сотрудника Росгвардии. За дополнительной информацией нужно обращаться по номеру: 8(86141)3-37-38.
Подробнее о том, как в Краснодарском крае проходит набор контрактников, можно прочитать в нашей статье.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», за год в России в армию записались около 490 тыс. контрактников и добровольцев.