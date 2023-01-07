Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Росгвардейцы задержали пьяного водителя без прав в Темрюке

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosgvardejtsy-zaderzhali-pyanogo-voditelya-bez-prav-v-temryuke
Росгвардейцы задержали пьяного водителя без прав в Темрюке
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Инцидент произошел утром 7 января на улице Карла Маркса.

Внимание сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии привлек автомобиль, заблокировавший проезд на парковку у административного здания. В ходе беседы с водителем правоохранители почувствовали резкий запах алкоголя.

Проверив нарушителя по базам данных, росгвардейцы выяснили, что 35-летний житель станицы Курчанской Темрюкского района ранее был лишен водительского удостоверения.

Мужчину передали сотрудникам полиции. Медосвидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: у постоялицы хостела в Сочи обнаружили наркотики, женщину задержали.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды
Вылетел с трассы: лыжник погиб после столкновения на спуске с горы Эльбрус
Вылетел с трассы: лыжник погиб после столкновения на спуске с горы Эльбрус
Первые два пролета левой стороны Крымского моста установят до конца января
Первые два пролета левой стороны Крымского моста установят до конца января
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
  2. Женщина и 10-летний мальчик пострадали в ДТП в Адыгее
  3. В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать пищевых отравлений в период праздничных дней
  4. Новый глава департамента информполитики Краснодара доставил партию спецгруза в ДНР
  5. Вылетел с трассы: лыжник погиб после столкновения на спуске с горы Эльбрус
  6. Вышедшая из берегов река смыла мост через ручей в селе Каткова Щель в Сочи
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях