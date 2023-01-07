Росгвардейцы задержали пьяного водителя без прав в Темрюке

Инцидент произошел утром 7 января на улице Карла Маркса.

Внимание сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии привлек автомобиль, заблокировавший проезд на парковку у административного здания. В ходе беседы с водителем правоохранители почувствовали резкий запах алкоголя.

Проверив нарушителя по базам данных, росгвардейцы выяснили, что 35-летний житель станицы Курчанской Темрюкского района ранее был лишен водительского удостоверения.

Мужчину передали сотрудникам полиции. Медосвидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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