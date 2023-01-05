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Росгвардейцы помогли вернуться домой потерявшейся 79-летней женщине в Армавире

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosgvardejtsy-pomogli-vernutsya-domoj-poteryavshejsya-79-letnej-zhenshhine-v-armavire
Росгвардейцы помогли вернуться домой потерявшейся 79-летней женщине в Армавире
Фото: пресс-службы Росгвардии Краснодарского края

Пожилая местная жительница утром ушла из дома и не вернулась. Ее родственники не смогли найти ее и обратились за помощью в полицию.

Росгвардейцы получили приметы пропавшей женщины и начали ее искать. Вскоре 79-летнюю местную жительницу удалось найти в одном из спальных микрорайонов Армавира. Она находилась в нескольких километрах от дома и не понимала, как оказалась там. Женщина была дезориентирована.

Заблудившуюся пенсионерку отвезли в дежурную часть полиции и передали родственникам, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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