Росгвардейцы помогли в тушении сухой травы и нашли поджигателя на Кубани

Сухая трава загорелась вблизи газовой трубы и складских помещений на улице Кирпичной в станице Полтавской.

Разгорающийся пожар заметили сотрудники Росгвардии во время патрулирования. Они доложили о происшествии в МЧС и самостоятельно приступили к тушению возгорания.

Прибывшие на место пожарные полностью ликвидировали огонь, который успел распространиться на площади порядка 250 кв. м.

Кроме того, очевидцы рассказали правоохранителям, что незадолго до пожара на месте происшествия они заметили мужчину с канистрой. Сержанты Росгвардии нашли его на улице Тельмана и передали коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии РФ.

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