Пожилой мужчина едва не утонул в реке на Кубани

Несчастный случай едва не произошел накануне в станице Калининской на реке Понура.

Наряд вневедомственной охраны проезжал по мосту через реку. Росгвардейцы заметили в реке человека, который из последних сил пытался удержаться на плаву.

Прапорщик полиции Юрий Гук поспешил на помощь утопающему. Он бросился в реку, подплыл к мужчине, обхватил его рукой и поплыл к берегу. Его напарник младший сержант полиции Павел Краев вызвал скорую и с помощью буксировочного троса вытащил обоих из воды на берег.

Пострадавшим оказался 61-летний житель станицы Калининской. Росгвардейцы оказали мужчине первую помощь и передали медикам, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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