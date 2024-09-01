Росгвардейцы Кубани стали чемпионами ЮВО по военно-спортивному многоборью

Чемпионат Южного округа войск нацгвардии по военно-спортивному многоборью прошли в Краснодаре.

Территориальные органы и воинские части представляли 13 команд. В течение трех дней они состязались в плавании, стрельбе и беге.

«По результатам прохождения всех дисциплин сборная Росгвардии по Краснодарскому краю заняла первое место, набрав наибольшее количество очков. Кроме того, два участника команды — сотрудники СОБР регионального управления — выполнили нормативы на присвоение звания мастера спорта России. Победителям и призерам вручили кубки, медали и грамоты», — цитирует министра физической культуры и спорта региона Серафима Тимченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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