Более 20 медалей завоевали кубанские гребцы на всероссийских соревнованиях

Первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов до 17 лет и соревнования среди юношей и девушек до 15 лет прошли в Воронеже.

Всего в состязаниях участвовали около 750 спортсменов из 35 регионов. Гребцы выступили в одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200, 500 и 1 тыс. м. Кроме того, спортсмены соревновались в одиночках на дистанции 5 тыс. м и в эстафетах на 200 м.

«Кубанские гребцы в очередной раз продемонстрировали положительные результаты. На соревнованиях отличились спортсмены из Краснодара, Динского, Брюховецкого районов. Отмечу, что данные состязания были отборочными в юниорский состав национальной команды. На территории региона греблей на байдарках и каноэ занимается свыше 1,6 тыс. человек, из них более 1,2 тыс. — тренируются на базе 9 отделений», — сказал вице-губернатор Александр Власов.

По итогам первенства кубанские спортсмены завоевали 11 медалей — 2 серебряные и 9 бронзовых. На всероссийских соревнованиях у кубанских гребцов 12 наград — 2 золотые медали, 8 серебряных и 2 бронзовые, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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