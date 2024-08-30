Турнир по пляжным видам спорта на Кубок атамана ККВ прошел в Анапе

За победу боролись семь кубанских команд и спортсмены из Адыгеи. В торжественной церемонии открытия участвовали атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов и мэр Анапы Василий Швец.

Турнир на Кубок атамана Кубанского казачьего войска по традиции начался с гимна, а затем спортсменов поприветствовали песнями артисты народного ансамбля «Зарница».

«Искренне вам желаю, чтобы вы здесь смогли качественно и без травм посоревноваться», — отмечает мэр Анапы Василий Швец.

Показать свои силы в анапский Центр пляжных видов спорта приехали команды почти со всего Краснодарского края и республики Адыгея. В программе — пляжный футбол, волейбол и самбо. Соперничали более 100 участников.

Кубань по пляжным видам спорта занимает лидирующие позиции в стране.

«Природа благоволила, чтобы занимались и развивали эти виды спорта здесь. Это очень зрелищно, очень нравится всем спортсменам. Даже тем, кто впервые сюда приехал», — подчеркивает заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Участники соревнований продемонстрировали мастерство и командный дух, а зрители увидели зрелищные выступления.

«У нас сегодня такая команда сводная, в которой каждый принимает участие во всех состязаниях. То есть поборолся в самбо, побежали сразу на волейбол. Сейчас после награждения идем на футбол. Универсальные ребята у нас с Майкопского казачьего отдела приехали», — говорит заместитель атамана Майкопского казачьего отдела Александр Рогов.

К примеру, Владислав Гудак занимается борьбой уже 14 лет. К этим соревнованиям он готовился на пляже половину лета.

«Они популяризируют спорт. Смотрю, кругом из гостиниц люди смотрят, снимают видео, показывают другим. Я думаю, это важно, тем более на открытой местности. Даже с пляжа люди пришли и наблюдают», — делится участник соревнования Владислав Гудак.

По словам спортсмена, бороться на песке было очень сложно. Но это не помешало ему одержать победу. В награду призеры получили заслуженные медали.

Состязания такого масштаба могут проходить в Анапе благодаря пляжному стадиону, который построили в этом году. Таких всего три в стране.

За соревнованиями здесь могут наблюдать более тысячи зрителей. Также отсюда открывается хороший вид на море, а тренировки и турниры можно проводить практически круглый год.

Центр пляжных видов спорта открыли менее полугода назад, но за это время он уже принял более 30 соревнований всероссийского, регионального и муниципального уровней. Для Анапы особая честь — первой встречать Кубок атамана Кубанского казачьего войска.