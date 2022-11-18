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Росгидромет: сильные осадки прогнозируются в Южном федеральном округе

Общество
18.11.2022 07:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosgidromet-silnye-osadki-prognoziruyutsya-v-yuzhnom-federalnom-okruge
Росгидромет: сильные осадки прогнозируются в Южном федеральном округе
Фото pexels.com

Об этом 18 ноября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на юге европейской части России ожидается сложная погода. В Краснодарском крае и Ростовской области в ближайшие два дня прогнозируются сильный дождь, мокрый снег и ветер до 24-25 м/с. Сильные осадки могут привести к росту уровня воды на реках в Сочи 18 ноября.

В Крыму также пройдут сильные осадки, ветер до 25-28 м/с. Неблагоприятная погода ожидается в Тамбовской, Белгородской, Курской, Тульской и Калужской областях, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по прогнозу синоптиков, 18 ноября на Кубани местами ожидаются очень сильные дожди с градом и грозой, сильный ветер скоростью 20-25 м/с, а также мокрый снег в горных и предгорных районах.

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