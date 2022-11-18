Росгидромет: сильные осадки прогнозируются в Южном федеральном округе
Общество
18.11.2022 07:02
Об этом 18 ноября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, на юге европейской части России ожидается сложная погода. В Краснодарском крае и Ростовской области в ближайшие два дня прогнозируются сильный дождь, мокрый снег и ветер до 24-25 м/с. Сильные осадки могут привести к росту уровня воды на реках в Сочи 18 ноября.
В Крыму также пройдут сильные осадки, ветер до 25-28 м/с. Неблагоприятная погода ожидается в Тамбовской, Белгородской, Курской, Тульской и Калужской областях, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по прогнозу синоптиков, 18 ноября на Кубани местами ожидаются очень сильные дожди с градом и грозой, сильный ветер скоростью 20-25 м/с, а также мокрый снег в горных и предгорных районах.
Популярные новости
- Про любимый мирный трактор: какие выводы стоит сделать из прилета украинской ракеты в Польшу
- В Усть-Лабинске подросток залез на грузовой вагон и получил сильный удар током
- В Анапе на Театральной площади установят сцену с LED-экраном, амфитеатр и зону патио
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Сборная России по футболу сыграла вничью с Таджикистаном
- В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки