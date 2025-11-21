Росфинмониторинг внес Чичваркина* в список террористов и экстремистов

Предпринимателя, сооснователя и бывшего совладельца сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгения Чичваркина* внесли в реестр экстремистов и террористов Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Соответствующую информацию опубликовали на сайте Росфинмониторинга. Также с июня 2022 года Министерство юстиции РФ внесло предпринимателя в список физических лиц «иностранных агентов». С конца 2008 года он живет в Великобритании.

Также в список террористов и экстремистов включили экс-депутата городского заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника*, писателя Виктора Шендеровича* и экономиста Сергея Алексашенко*.

В октябре ФСБ России возбудила уголовное дело о создании террористического сообщества или участия в нем в отношении членов «Антивоенного комитета России», в который, в частности, входят Чичваркин*, Шендерович*, Резник* и Алексашенко*.

*признаны иностранными агентами по решению Минюста России, внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Читайте также: актрису Яну Троянову* заочно приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ей назначили штраф в 250 тыс. рублей.

Подпишись, здесь всегда интересно.