Актрису Яну Троянову* заочно приговорили к 8 годам колонии

Суд признал актрису виновной в возбуждении ненависти и вражды, а также унижении достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенных публично с использованием сети «Интернет», с угрозой применения насилия, в публичных призывах к терроризму и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Установили, что в 2024 году Троянова* (признана иностранным агентом по решению Минюста РФ, внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), находясь за пределами России, дала интервью одному из онлайн-изданий, разделяющих антироссийские позиции и взгляды. В этом интервью она допустила высказывания, направленные на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским с угрозой применения насилия.

Кроме того, в ее заявлениях содержались призывы к посягательству на жизнь президента РФ. Интервью находится на популярном видеохостинге и доступно для просмотра неограниченного числа пользователей интернета.

Также с апреля по сентябрь текущего года актриса, находясь за пределами России, неоднократно уклонилась от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ.

В отношении актрисы заочно избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Также ее объявили в международный розыск.

Следствие собрало достаточно доказательств причастности актрисы к инкриминируемым деяниям. В их числе показания свидетелей, заключения лингвистической, психолого-лингвистической и портретной судебных экспертиз, осмотры предметов.

Суд заочно приговорил ее к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ей назначили штраф в 250 тыс. рублей.

Также ей на четыре года запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов, сообщает пресс-служба СК РФ.

