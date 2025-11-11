Суд удовлетворил иск миллиардера Олега Дерипаски к СМИ-иноагенту

Арбитражный суд Краснодарского края обязал ответчиков удалить ложные сведения и опубликовать опровержение.

Ответчиками по делу выступали зарегистрированное в Латвии интернет-издание The Insider* и журналисты Роман Доброхотов* и Сергей Ежов* (признаны иностранными агентами по решению Минюста РФ).

«Суд признал опубликованную информацию несоответствующей действительности, обязал ответчиков удалить ложные сведения и опубликовать опровержение. Также установлен судебный штраф в размере 10 тыс. рублей за каждый день возможного нарушения», — сообщил адвокат миллиардера Алексей Мельников.

Бизнесмен подал иск из-за вышедшего в 2024 году видео на YouTube-канале и сайте издания. В материалах в частности сообщалось, что Дерипаска якобы нарушает ограничения, введенные в отношении него странами Запада.

Судебное решение вступит в силу через месяц после вынесения, если не будет обжаловано в апелляционную инстанцию. При отсутствии апелляции ответчики будут обязаны исполнить решение суда в установленные сроки. В противном случае им начнут начислять судебный штраф, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российский миллиардер из Усть-Лабинского района Олег Дерипаска требовал признания не соответствующими действительности ряда публикаций, их опровержения авторами и удаления видеозаписей из общего доступа.

