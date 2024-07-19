Росэнергоатом опроверг слухи об утечке радиации на Ростовской АЭС

В соцсетях стала распространяться информация, якобы на Ростовской АЭС случилась радиационная авария и произошел выброс в атмосферу радиоактивных изотопов.

В постах уверяют, что радиоактивный фон в Ростовской области якобы уже в 75 раз превысил норму. В официальном Telegram-канале «Росэнергоатома» сообщили, что информация — фейк, никакой аварии на станции не было.

«Блоки работают штатно, радиационный фон на уровне природного», — пишут в канале атомного концерна.

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