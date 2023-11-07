Росавиация рассмотрит снятие запрета на взлет бортов из Геленджика в сторону гор

В аэропорту Геленджика с момента возобновления работы в июне 2010 года действует запрет для авиакомпаний взлетать на север — в сторону гор Маркотхского хребта. Все самолеты взлетали только на юг — в сторону моря.

На заседании комитета Совета Федерации по экономической политике сенатор от Краснодарского края Александр Трембицкий обратился к главе Росавиации Дмитрию Ядрову с просьбой рассмотреть вопрос снятия ограничения на направление взлета. Он напомнил, что в 2011 один из самолетов взлетел из Геленджика в сторону гор, подтвердив безопасность такого маршрута.

Ядров ответил, что вопрос с возможным расширением направлений для взлета из воздушной гавани Геленджика имеет место, но к нему необходимо подходить с большой аккуратностью, делая акцент на безопасности полетов.

Глава Росавиации отметил, что в аэропорту «Внуково» в Подмосковье аналогичный курс взлета. Широкофюзеляжные самолеты и некоторые бизнес-джеты регулярно уклоняются в запретную зону, не выдерживая заданной траектории при взлете.

«Такая же схема в Геленджике. И раньше при высокой интенсивности, когда использовали этот курс во «Внуково», мы ежедневно сталкивались с уклонением — по 5-7 случаев за сутки. И если 5-7 случаев по уклонению будут у нас в Геленджике, понятно, где будет самолет», — сказал Ядров.

Он добавил, что в Росавиации подготовили поручение проработать ситуацию с направлениями взлета в Геленджике ведомственному научно-исследовательскому институту, сообщает «Интерфакс».

Аэропорт Геленджика приостановил работу с 24 февраля 2022 года после начала специальной военной операции на Украине.

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