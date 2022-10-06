Росалкогольрегулирование: производство алкоголя за девять месяцев выросло на 12,3%

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С января по сентябрь производство алкогольных напитков в России выросло до 137 млн 852 декалитров. Это без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

По данным Росалкогольрегулирования, в сентябре произведено 19 млн 866 декалитров. Это на 15% больше, чем в августе.

Производство водки за 9 месяцев выросло до 58 млн 211 дал, что составляет 8,8%. Соотношение сентября к августу — 22,7%. Количество готового продукта выросло до 8 млн 232 дал.

Коньячные предприятия в сентябре произвели 746 тыс. 1 дал. Это на 13,8% больше, чем в последнем месяце лета. За три квартала их производство выросло на 17,7%, до 6,336 млн дал.

Виноделы за 9 месяцев произвели на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2021 году. Общая масса продукта составляет 44 млн 862 дал. Отношение сентября к августу также показывает рост. Предприятия произвели на 12,6% больше, до 6,833 млн дал.

Объем производства игристых вин за 9 месяцев вырос на 27,6%, до 9,415 млн дал, а в сентябре — на 22,2%, до 1,884 млн дал. Наибольший прирост наблюдается на производстве ликерных вин. Количество готовой продукции выросло на 449,9% относительно 2021 года. Однако в сентябре лишь на 0,7%.

Слабоалкогольной продукции в сентябре было произведено 1 млн 941 дал. Это на 7,6% больше, чем в августе. За 9 месяцев производство выросло на 38,8%, до 13 млн 321 дал, сообщает РИА «Новости».

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