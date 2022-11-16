Рок-группа «Кино» объявила о выпуске первого за 10 лет альбома

Фото vk.com/kino.band.official

Об этом сообщили 16 ноября на странице группы во «ВКонтакте».

«Мы представляем новый альбом нашей группы, в который вошли все студийные записи за прошедшие 10 лет. Песни «Кино» в современном звучании. Так должна звучать наша группа сегодня. И она звучит», — говорится в сообщении в соцсети.

Также сообщается о том, что альбом выйдет в декабре, сет-лист будет представлен позже. CD нового альбома будет продаваться на концерте в «Севкабеле» в Санкт-Петербурге 24 декабря.

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