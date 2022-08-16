На центральной площади Туапсе появился 156-метровый портрет Виктора Цоя
Общество
16.08.2022 07:52
Большой портрет Виктора Цоя нарисовали мелом на главной городской площади ко Дню памяти лидера группы «Кино», который отмечают 15 августа.
На создание портрета рок-музыканта ушло 500 мелков. Его рисовали на брусчатке представители местного молодежного центра и обычные прохожие, сообщает «Туапсинские Вести».
Виктор Цой — основатель и лидер рок-группы «Кино», входившей в «Ленинградский рок-клуб». Также он снялся в фильмах: «Игла» и «Асса». Цой погиб 15 августа 1990 года в ДТП в возрасте 28 лет.
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