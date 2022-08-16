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На центральной площади Туапсе появился 156-метровый портрет Виктора Цоя

Общество
16.08.2022 07:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-tsentralnoj-ploshhadi-tuapse-poyavilsya-156-metrovyj-portret-viktora-tsoya
На центральной площади Туапсе появился 156-метровый портрет Виктора Цоя
Фото «Туапсинские Вести»

Большой портрет Виктора Цоя нарисовали мелом на главной городской площади ко Дню памяти лидера группы «Кино», который отмечают 15 августа.

На создание портрета рок-музыканта ушло 500 мелков. Его рисовали на брусчатке представители местного молодежного центра и обычные прохожие, сообщает «Туапсинские Вести».

Виктор Цой — основатель и лидер рок-группы «Кино», входившей в «Ленинградский рок-клуб». Также он снялся в фильмах: «Игла» и «Асса». Цой погиб 15 августа 1990 года в ДТП в возрасте 28 лет.

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