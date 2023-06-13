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Рой спутников Starlink Илона Маска привлек внимание жителей Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/roj-sputnikov-starlink-ilona-maska-privlek-vnimanie-zhitelej-krasnodarskogo-kraya
Видео t.me/livesochi

Неизвестные светящиеся объекты увидели в небе 12 июня жители Анапы, Сочи, Новороссийска, Туапсинского и Темрюкского районов.

Видео летящих огней очевидцы опубликовали в соцсетях. Оказалось, что на них спутники Starlink, созданные компанией SpaceX Илона Маска. На официальном сайте компании можно отследить примерный маршрут спутников и их расположение. Над Краснодарским краем они пролетали около 22:00.

Starlink отправились на орбиту с помощью Falcon 9 FT, на борту которого находились 52 спутника версии 1.5. Сейчас они находятся на высоте 550 км.

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