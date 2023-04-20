«Портал» над Аляской: в небе заметили необычное спиральное оптическое явление
Общество
20.04.2023 10:44
Гигантская спираль над самым северным штатом США появилась ночью, однако быстро исчезла.
Явление наблюдали во время полярного сияния, потому их связали. Тем не менее оно образовалось в связи со сбросом неиспользованного топлива первой ступенью спутника, принадлежавшего компании SpaceX Илона Маска. Запуск ракеты-носителя Falcon9 стартовал из штата Калифорния незадолго до того, как в Аляске заметили «портал».
Подобное явление уже наблюдали зимой жители штата Гавайи, сообщает The Sun.
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