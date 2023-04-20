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«Портал» над Аляской: в небе заметили необычное спиральное оптическое явление

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/portal-nad-alyaskoj-v-nebe-zametili-neobychnoe-spiralnoe-opticheskoe-yavlenie
«Портал» над Аляской: в небе заметили необычное спиральное оптическое явление
Фото thesun.co.uk

Гигантская спираль над самым северным штатом США появилась ночью, однако быстро исчезла.

Явление наблюдали во время полярного сияния, потому их связали. Тем не менее оно образовалось в связи со сбросом неиспользованного топлива первой ступенью спутника, принадлежавшего компании SpaceX Илона Маска. Запуск ракеты-носителя Falcon9 стартовал из штата Калифорния незадолго до того, как в Аляске заметили «портал».

Подобное явление уже наблюдали зимой жители штата Гавайи, сообщает The Sun.

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