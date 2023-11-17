Родившихся в зоопарке Барнаула котят бенгальских тигров отправят в Краснодар

В Барнаульском зоопарке 15 октября у пары бенгальских тигров по имени Маяк и Фифа появились на свет два дитеныша.

«Пол малышей станет известен позже, сейчас крошки активно изучают свой домик и уже выглядывают вслед мамочке, когда она уходит за обедом», — сообщила пресс-служба зоопарка в Telegram.

Это уже второе потомство у тигрицы Фифы. Ветеринары еще не осматривали котят, чтобы не тревожить их мать. Тигр Маяк находится в соседнем вольере.

Как только тигрята начнут есть мясо, их можно будет забрать у матери. Котят отправят в зоопарк в Краснодаре, сообщают «Вести Алтай».

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