Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Родившихся в зоопарке Барнаула котят бенгальских тигров отправят в Краснодар

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rodivshihsya-v-zooparke-barnaula-kotyat-bengalskih-tigrov-otpravyat-v-krasnodar
Родившихся в зоопарке Барнаула котят бенгальских тигров отправят в Краснодар
Фото t.me/zoo22ru

В Барнаульском зоопарке 15 октября у пары бенгальских тигров по имени Маяк и Фифа появились на свет два дитеныша.

«Пол малышей станет известен позже, сейчас крошки активно изучают свой домик и уже выглядывают вслед мамочке, когда она уходит за обедом», — сообщила пресс-служба зоопарка в Telegram.

Это уже второе потомство у тигрицы Фифы. Ветеринары еще не осматривали котят, чтобы не тревожить их мать. Тигр Маяк находится в соседнем вольере.

Как только тигрята начнут есть мясо, их можно будет забрать у матери. Котят отправят в зоопарк в Краснодаре, сообщают «Вести Алтай».

Читайте также: родившегося у пары леопардов Олимпии и Симбада котенка назвали Умкой.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях