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Родившегося в Сочи самца переднеазиатского леопарда Чилмаса выпустили в Северной Осетии. Видео

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rodivshegosya-v-sochi-samtsa-peredneaziatskogo-leoparda-chilmasa-vypustili-v-severnoj-osetii
Видео t.me/kavkazzapoved

Переднеазиатский леопард Чилмас, родившийся и выращенный в Центре восстановления леопардов Сочинского нацпарка, 22 июля отправился в Турмонский заказник в Северной Осетии.

Чилмас родился 30 июля 2021года у пары Шива и Филоу, которые были переданы в Сочи из шведского зоопарка.

Координатор проекта по восстановлению кавказского барса в РСО-Алания Мадина Сланова собщила, что в Северной Осетии Чилмас получил второе имя — Чермен.

«У нас есть традиция давать прибывающим к нам кавказским барсам национальные имена, — двойные имена встречаются также и в осетинских семьях. Чилмасу уже дали в Осетии имя Чермен. Уверены, оно приживется, будет вызывать хорошие ассоциации с известным национальным героем», — сказала Сланова.

Северная Осетия уже четвертый раз принимает хищных кошек на своей территории, и Чермен стал восьмым по счету леопардом, выпущенным здесь в дикую природу, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сестру Чилмаса, самку леопарда по кличке Ачипсе, выпустили в естественную среду обитания на границе Кавказского заповедника и природного парка Большой Тхач на территории Адыгеи 14 июля.

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